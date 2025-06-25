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سعر Solify100 (S100) المباشر لليوم هو USD 0.00124674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر S100 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solify100 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Solify100 خلال اليوم هو +6.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.07M

أداء سعر Solify100 (S100) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Solify100 (S100)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solify100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116552$ 0.00116552 $ 0.00116552 24 ساعة مرتفع $ 0.00132504$ 0.00132504 $ 0.00132504 عالية طوال الوقت $ 0.00222386$ 0.00222386 $ 0.00222386 تغير السعر (1 ساعة) +3.60% تغير السعر (1يوم) +6.15% تغير السعر (7 أيام) -18.73%

معلومات سوق Solify100 (S100)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: