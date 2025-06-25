سعر Solify100 (S100)
سعر Solify100 (S100) المباشر لليوم هو USD 0.00124674. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر S100 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solify100 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Solify100 خلال اليوم هو +6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.07M
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خلال اليوم، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solify100 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solify100: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.60%
+6.15%
-18.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.
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