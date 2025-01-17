سعر Solace AI ($SLCE)
سعر Solace AI ($SLCE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.71K. يتم تحديث سعر $SLCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solace AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.31K
- تغيير سعر Solace AI خلال اليوم هو +4.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 975.97M
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خلال اليوم، كان سعر Solace AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solace AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solace AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solace AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solace AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.96%
+4.49%
-61.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use.
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