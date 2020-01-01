توكنوميكس Solace AI ($SLCE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solace AI ($SLCE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solace AI ($SLCE) Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use. الموقع الرسمي: https://slceagent.io اشتر $SLCE الآن!

توكنوميكس Solace AI ($SLCE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solace AI ($SLCE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K إجمالي العرض: $ 957.22M $ 957.22M $ 957.22M العرض المتداول: $ 957.22M $ 957.22M $ 957.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Solace AI ($SLCE)

توكنوميكس Solace AI ($SLCE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solace AI ($SLCE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $SLCE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $SLCE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $SLCE، استكشف السعر المباشر لتوكن $SLCE!

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