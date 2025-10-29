معلومات سعر SMP7700 (SMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00239094$ 0.00239094 $ 0.00239094 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -5.95% تغير السعر (7 أيام) -19.33% تغير السعر (7 أيام) -19.33%

سعر SMP7700 (SMP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SMP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSMP على الإطلاق هو $ 0.00239094، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SMP -0.18% على مدار الساعة الماضية، -5.95% على مدار 24 ساعة، و -19.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SMP7700 (SMP)

القيمة السوقية $ 124.33K$ 124.33K $ 124.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.33K$ 124.33K $ 124.33K إمداد دورة التداول 990.05M 990.05M 990.05M إجمالي العرض 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

القيمة السوقية الحالية لـ SMP7700 هي $ 124.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMP يبلغ 990.05M، مع إجمالي عرض 990046623.5677253. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.33K.