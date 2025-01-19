سعر SMACKM (SMACKM)
سعر SMACKM (SMACKM) المباشر لليوم هو USD 0.00143836. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 899.85K. يتم تحديث سعر SMACKM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SMACKM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.84K
- تغيير سعر SMACKM خلال اليوم هو +4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 625.72M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SMACKM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SMACKM.
خلال اليوم، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SMACKM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+4.61%
-38.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SMACKM إلى AUD
A$0.0023157596
|1 SMACKM إلى GBP
￡0.0011794552
|1 SMACKM إلى EUR
€0.0013952092
|1 SMACKM إلى USD
$0.00143836
|1 SMACKM إلى MYR
RM0.00647262
|1 SMACKM إلى TRY
₺0.0509610948
|1 SMACKM إلى JPY
¥0.2247725172
|1 SMACKM إلى RUB
₽0.1474175164
|1 SMACKM إلى INR
₹0.1245332088
|1 SMACKM إلى IDR
Rp23.5796683584
|1 SMACKM إلى PHP
₱0.084215978
|1 SMACKM إلى EGP
￡E.0.072493344
|1 SMACKM إلى BRL
R$0.008773996
|1 SMACKM إلى CAD
C$0.0020712384
|1 SMACKM إلى BDT
৳0.17476074
|1 SMACKM إلى NGN
₦2.2404326868
|1 SMACKM إلى UAH
₴0.0605693396
|1 SMACKM إلى VES
Bs0.07767144
|1 SMACKM إلى PKR
Rs0.4009860008
|1 SMACKM إلى KZT
₸0.7634527208
|1 SMACKM إلى THB
฿0.0494652004
|1 SMACKM إلى TWD
NT$0.0473076604
|1 SMACKM إلى CHF
Fr0.0013089076
|1 SMACKM إلى HKD
HK$0.0111904408
|1 SMACKM إلى MAD
.د.م0.0144411344