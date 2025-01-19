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سعر SMACKM (SMACKM) المباشر لليوم هو USD 0.00143836 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 899.85K . يتم تحديث سعر SMACKM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SMACKM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.84K - تغيير سعر SMACKM خلال اليوم هو +4.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 625.72M

أداء سعر SMACKM (SMACKM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SMACKM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SMACKM (SMACKM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SMACKM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00115852$ 0.00115852 $ 0.00115852 24 ساعة مرتفع $ 0.0014473$ 0.0014473 $ 0.0014473 عالية طوال الوقت $ 0.00276613$ 0.00276613 $ 0.00276613 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +4.61% تغير السعر (7 أيام) -38.25%

معلومات سوق SMACKM (SMACKM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: