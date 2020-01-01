توكنوميكس SMACKM (SMACKM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SMACKM (SMACKM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SMACKM (SMACKM) $SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens. الموقع الرسمي: https://smackm.io/ الوثيقة البيضاء: https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1 اشتر SMACKM الآن!

توكنوميكس SMACKM (SMACKM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SMACKM (SMACKM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 455.27K $ 455.27K $ 455.27K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 815.72M $ 815.72M $ 815.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 558.11K $ 558.11K $ 558.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00276613 $ 0.00276613 $ 0.00276613 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00056015 $ 0.00056015 $ 0.00056015 معرفة المزيد عن سعر SMACKM (SMACKM)

توكنوميكس SMACKM (SMACKM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SMACKM (SMACKM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMACKM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMACKM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMACKM، استكشف السعر المباشر لتوكن SMACKM!

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