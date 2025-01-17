سعر Simulize AI (SMZAI)
سعر Simulize AI (SMZAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.29K. يتم تحديث سعر SMZAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Simulize AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.09K
- تغيير سعر Simulize AI خلال اليوم هو -6.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SMZAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SMZAI.
خلال اليوم، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Simulize AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.38%
-6.85%
+35.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SMZAI إلى AUD
A$--
|1 SMZAI إلى GBP
￡--
|1 SMZAI إلى EUR
€--
|1 SMZAI إلى USD
$--
|1 SMZAI إلى MYR
RM--
|1 SMZAI إلى TRY
₺--
|1 SMZAI إلى JPY
¥--
|1 SMZAI إلى RUB
₽--
|1 SMZAI إلى INR
₹--
|1 SMZAI إلى IDR
Rp--
|1 SMZAI إلى PHP
₱--
|1 SMZAI إلى EGP
￡E.--
|1 SMZAI إلى BRL
R$--
|1 SMZAI إلى CAD
C$--
|1 SMZAI إلى BDT
৳--
|1 SMZAI إلى NGN
₦--
|1 SMZAI إلى UAH
₴--
|1 SMZAI إلى VES
Bs--
|1 SMZAI إلى PKR
Rs--
|1 SMZAI إلى KZT
₸--
|1 SMZAI إلى THB
฿--
|1 SMZAI إلى TWD
NT$--
|1 SMZAI إلى CHF
Fr--
|1 SMZAI إلى HKD
HK$--
|1 SMZAI إلى MAD
.د.م--