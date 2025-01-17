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سعر Simulize AI (SMZAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.29K . يتم تحديث سعر SMZAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Simulize AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.09K - تغيير سعر Simulize AI خلال اليوم هو -6.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Simulize AI (SMZAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Simulize AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Simulize AI (SMZAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Simulize AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00186328$ 0.00186328 $ 0.00186328 تغير السعر (1 ساعة) +1.38% تغير السعر (1يوم) -6.85% تغير السعر (7 أيام) +35.99%

معلومات سوق Simulize AI (SMZAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: