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سعر shoki (SOK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.30K . يتم تحديث سعر SOK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق shoki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.52 - تغيير سعر shoki خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر shoki (SOK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.72% 30 يوم $ 0 -75.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر shoki (SOK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر shoki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00116162$ 0.00116162 $ 0.00116162 تغير السعر (1 ساعة) +2.50% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -37.73%

معلومات سوق shoki (SOK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: