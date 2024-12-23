سعر shoki (SOK)
سعر shoki (SOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.30K. يتم تحديث سعر SOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق shoki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.52
- تغيير سعر shoki خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر shoki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ 0
|-75.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر shoki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.50%
-0.72%
-37.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
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