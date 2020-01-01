توكنوميكس shoki (SOK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول shoki (SOK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات shoki (SOK) Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project. الموقع الرسمي: https://www.shokicoin.com/ اشتر SOK الآن!

توكنوميكس shoki (SOK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار shoki (SOK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K إجمالي العرض: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M العرض المتداول: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.57K $ 14.57K $ 14.57K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00116162 $ 0.00116162 $ 0.00116162 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر shoki (SOK)

توكنوميكس shoki (SOK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس shoki (SOK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOK، استكشف السعر المباشر لتوكن SOK!

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