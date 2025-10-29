سعر Sharp Token المباشر اليوم هو 0.00877425 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHARP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHARP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Sharp Token المباشر اليوم هو 0.00877425 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHARP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHARP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SHARP

معلومات سعر SHARP

الوثيقة البيضاء لـ SHARP

الموقع الرسمي لـ SHARP

اقتصاد توكن SHARP

توقعات سعر SHARP

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Sharp Token

سعر Sharp Token (SHARP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHARP إلى USD:

$0.00879026
$0.00879026$0.00879026
-3.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Sharp Token (SHARP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:48:05 (UTC+8)

معلومات سعر Sharp Token (SHARP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00859585
$ 0.00859585$ 0.00859585
24 ساعة منخفض
$ 0.0091563
$ 0.0091563$ 0.0091563
24 ساعة مرتفع

$ 0.00859585
$ 0.00859585$ 0.00859585

$ 0.0091563
$ 0.0091563$ 0.0091563

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00727332
$ 0.00727332$ 0.00727332

+0.09%

-4.06%

+4.17%

+4.17%

سعر Sharp Token (SHARP) في الوقت الحقيقي هو $0.00877425. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHARP بين أدنى سعر $ 0.00859585 وأعلى سعر $ 0.0091563، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHARP على الإطلاق هو $ 0.0120001، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00727332.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHARP +0.09% على مدار الساعة الماضية، -4.06% على مدار 24 ساعة، و +4.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sharp Token (SHARP)

$ 26.16M
$ 26.16M$ 26.16M

--
----

$ 599.76M
$ 599.76M$ 599.76M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sharp Token هي $ 26.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHARP يبلغ 2.98B، مع إجمالي عرض 68230000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 599.76M.

سجل سعر Sharp Token (SHARP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sharp Token مقابل USD هو $ -0.000371811071845678 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharp Token مقابل USD هو $ -0.0000990060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharp Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharp Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000371811071845678-4.06%
30 يوم$ -0.0000990060-1.12%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Sharp Token ( SHARP )

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Sharp Token (SHARP)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Sharp Token (USD)

كم ستكون قيمة Sharp Token (SHARP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Sharp Token (SHARP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Sharp Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Sharp Token!

عملة SHARP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Sharp Token (SHARP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Sharp Token (SHARP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SHARP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Sharp Token (SHARP)

كم يساوي Sharp Token (SHARP) اليوم؟
سعر SHARP المباشر في USD هو USD 0.00877425، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SHARP إلى USD الحالي؟
سعر SHARP إلى USD الحالي هو $ 0.00877425. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Sharp Token ؟
القيمة السوقية لعملة SHARP هي $ 26.16M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SHARP؟
العرض المتداول لتوكن SHARP هو 2.98B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SHARP؟
حقق SHARP سعرًا قياسيًا قدره 0.0120001 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SHARP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00727332 SHARP.
ما هو حجم تداول SHARP؟
حجم تداول SHARP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SHARP هذا العام؟
قد يرتفع SHARP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SHARP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:48:05 (UTC+8)

تحديثات Sharp Token (SHARP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,125.31
$113,125.31$113,125.31

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.19
$4,009.19$4,009.19

-2.13%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04294
$0.04294$0.04294

-7.53%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.35
$194.35$194.35

-2.28%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2752
$3.2752$3.2752

-15.09%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.19
$4,009.19$4,009.19

-2.13%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,125.31
$113,125.31$113,125.31

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.35
$194.35$194.35

-2.28%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6283
$2.6283$2.6283

-0.29%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19322
$0.19322$0.19322

-3.27%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05990
$0.05990$0.05990

+2,895.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002910
$0.00002910$0.00002910

+347.69%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.331
$2.331$2.331

+210.80%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000166
$0.0000000166$0.0000000166

+93.02%