معلومات سعر Sharp Token (SHARP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00859585 24 ساعة مرتفع $ 0.0091563 عالية طوال الوقت $ 0.0120001 أدنى سعر $ 0.00727332 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -4.06% تغير السعر (7 أيام) +4.17%

سعر Sharp Token (SHARP) في الوقت الحقيقي هو $0.00877425. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHARP بين أدنى سعر $ 0.00859585 وأعلى سعر $ 0.0091563، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHARP على الإطلاق هو $ 0.0120001، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00727332.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHARP +0.09% على مدار الساعة الماضية، -4.06% على مدار 24 ساعة، و +4.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sharp Token (SHARP)

القيمة السوقية $ 26.16M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 599.76M إمداد دورة التداول 2.98B إجمالي العرض 68,230,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sharp Token هي $ 26.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHARP يبلغ 2.98B، مع إجمالي عرض 68230000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 599.76M.