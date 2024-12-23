احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAD.

سعر SadCat (SAD) المباشر لليوم هو USD 0.00118556 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.32K . يتم تحديث سعر SAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SadCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 718.92 - تغيير سعر SadCat خلال اليوم هو +2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.11M

أداء سعر SadCat (SAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SadCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SadCat مقابل USD هو $ -0.0006868448 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SadCat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SadCat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.55% 30 يوم $ -0.0006868448 -57.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SadCat (SAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SadCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00110122$ 0.00110122 $ 0.00110122 24 ساعة مرتفع $ 0.00118598$ 0.00118598 $ 0.00118598 عالية طوال الوقت $ 0.01859897$ 0.01859897 $ 0.01859897 تغير السعر (1 ساعة) +3.65% تغير السعر (1يوم) +2.55% تغير السعر (7 أيام) -31.11%

معلومات سوق SadCat (SAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: