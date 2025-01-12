سعر Roscoe (CATGUY)
سعر Roscoe (CATGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.72K. يتم تحديث سعر CATGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roscoe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 837.38
- تغيير سعر Roscoe خلال اليوم هو +1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Roscoe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roscoe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roscoe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roscoe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.88%
|30 يوم
|$ 0
|-74.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roscoe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.37%
+1.88%
-35.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him.
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