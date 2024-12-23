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سعر Rope Token (ROPE) المباشر لليوم هو USD 0.0110794 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.67K . يتم تحديث سعر ROPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rope Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 308.47 - تغيير سعر Rope Token خلال اليوم هو +2.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.28M

أداء سعر Rope Token (ROPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.00030939 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0383130848 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0482742088 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0090475598817162604 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030939 +2.87% 30 يوم $ +0.0383130848 +345.80% 60 يوم $ +0.0482742088 +435.71% 90 يوم $ +0.0090475598817162604 +445.29%

تحليل سعر Rope Token (ROPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rope Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01059268$ 0.01059268 $ 0.01059268 24 ساعة مرتفع $ 0.01109067$ 0.01109067 $ 0.01109067 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 تغير السعر (1 ساعة) +2.12% تغير السعر (1يوم) +2.87% تغير السعر (7 أيام) -38.38%

معلومات سوق Rope Token (ROPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: