سعر Rope Token (ROPE)
سعر Rope Token (ROPE) المباشر لليوم هو USD 0.0110794. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.67K. يتم تحديث سعر ROPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rope Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 308.47
- تغيير سعر Rope Token خلال اليوم هو +2.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.28M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROPE.
خلال اليوم، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.00030939 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0383130848 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0482742088 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rope Token مقابل USD هو $ +0.0090475598817162604 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030939
|+2.87%
|30 يوم
|$ +0.0383130848
|+345.80%
|60 يوم
|$ +0.0482742088
|+435.71%
|90 يوم
|$ +0.0090475598817162604
|+445.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rope Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.12%
+2.87%
-38.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ROPE إلى AUD
A$0.01772704
|1 ROPE إلى GBP
￡0.008752726
|1 ROPE إلى EUR
€0.01052543
|1 ROPE إلى USD
$0.0110794
|1 ROPE إلى MYR
RM0.049635712
|1 ROPE إلى TRY
₺0.389884086
|1 ROPE إلى JPY
¥1.734590864
|1 ROPE إلى RUB
₽1.139848672
|1 ROPE إلى INR
₹0.942413764
|1 ROPE إلى IDR
Rp178.699974982
|1 ROPE إلى PHP
₱0.649585222
|1 ROPE إلى EGP
￡E.0.56338749
|1 ROPE إلى BRL
R$0.067251958
|1 ROPE إلى CAD
C$0.015843542
|1 ROPE إلى BDT
৳1.318337806
|1 ROPE إلى NGN
₦17.124209846
|1 ROPE إلى UAH
₴0.462675744
|1 ROPE إلى VES
Bs0.5650494
|1 ROPE إلى PKR
Rs3.070766504
|1 ROPE إلى KZT
₸5.794636994
|1 ROPE إلى THB
฿0.379801832
|1 ROPE إلى TWD
NT$0.362185586
|1 ROPE إلى CHF
Fr0.009860666
|1 ROPE إلى HKD
HK$0.086086938
|1 ROPE إلى MAD
.د.م0.111015588