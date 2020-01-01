توكنوميكس Rope Token (ROPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rope Token (ROPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rope Token (ROPE) ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. الموقع الرسمي: https://www.ropesolana.com/ اشتر ROPE الآن!

توكنوميكس Rope Token (ROPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rope Token (ROPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.24K $ 26.24K $ 26.24K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.77K $ 41.77K $ 41.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00417696 $ 0.00417696 $ 0.00417696 معرفة المزيد عن سعر Rope Token (ROPE)

توكنوميكس Rope Token (ROPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rope Token (ROPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROPE، استكشف السعر المباشر لتوكن ROPE!

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