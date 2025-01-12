سعر Rintaro (RINTARO)
سعر Rintaro (RINTARO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.78K. يتم تحديث سعر RINTARO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rintaro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.76
- تغيير سعر Rintaro خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Rintaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rintaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rintaro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rintaro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-41.33%
|60 يوم
|$ 0
|-49.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rintaro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.65%
-19.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RINTARO is a memecoin on Ethereum. But $RINTARO is more than just a memecoin; it's a homage to the legendary Neiro. As the long-lost twin brother, Rintaro brings a fresh perspective and unique abilities to the crypto world. Join us as we unveil the secrets of this enigmatic character and explore the limitless potential of the $RINTARO token. Join our growing community of crypto enthusiasts and fellow fans of the legendary Neiro. Together, we'll shape the future of $RINTARO and unlock its full potential.
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