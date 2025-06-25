سعر RIG TOKEN (RIG)
سعر RIG TOKEN (RIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.68K. يتم تحديث سعر RIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIG TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RIG TOKEN خلال اليوم هو +46.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+46.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIG TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+46.18%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.
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