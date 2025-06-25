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سعر RIG TOKEN (RIG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.68K . يتم تحديث سعر RIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIG TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RIG TOKEN خلال اليوم هو +46.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر RIG TOKEN (RIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIG TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +46.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIG TOKEN (RIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIG TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +46.18% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق RIG TOKEN (RIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: