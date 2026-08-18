سعر Relic اليوم

السعر المباشر لمشروع Relic (RELIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RELIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RELIC.

يحتل Relic حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,603، مع عرض متداول قدره 952.19M RELIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RELIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RELIC بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-18.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.77K.

معلومات سوق Relic (RELIC)

القيمة السوقية $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K الحجم (24 ساعة) $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.60K$ 104.60K $ 104.60K إمداد دورة التداول 952.19M 952.19M 952.19M إجمالي العرض 999,679,482.537096 999,679,482.537096 999,679,482.537096

القيمة السوقية الحالية لـ Relic هي $ 104.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.77K. العرض المتداول لـ RELIC يبلغ 952.19M، مع إجمالي عرض 999679482.537096. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.60K.