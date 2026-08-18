سعر RAKO اليوم

السعر المباشر لمشروع RAKO (RAKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RAKO.

يحتل RAKO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,145.1، مع عرض متداول قدره 978.04M RAKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAKO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RAKO بمقدار -2.22% خلال الساعة الماضية و-91.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RAKO (RAKO)

القيمة السوقية $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K إمداد دورة التداول 978.04M 978.04M 978.04M إجمالي العرض 978,043,667.0 978,043,667.0 978,043,667.0

القيمة السوقية الحالية لـ RAKO هي $ 12.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAKO يبلغ 978.04M، مع إجمالي عرض 978043667.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.15K.