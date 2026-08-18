سعر rainbowfish اليوم

السعر المباشر لمشروع rainbowfish (FISH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FISH.

يحتل rainbowfish حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,401، مع عرض متداول قدره 999.79M FISH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01249686، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FISH بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-16.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق rainbowfish (FISH)

القيمة السوقية $ 68.40K$ 68.40K $ 68.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.40K$ 68.40K $ 68.40K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

القيمة السوقية الحالية لـ rainbowfish هي $ 68.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FISH يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999793693.70654. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.40K.