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سعر Quint (QUINT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.96K . يتم تحديث سعر QUINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quint الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Quint خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 183.78M

أداء سعر Quint (QUINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quint مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quint مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quint مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quint مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -65.69% 60 يوم $ 0 -78.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quint (QUINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quint: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +12.90%

معلومات سوق Quint (QUINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: