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سعر QuantumX المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ QTX هي 18,916.36 USD. تابع تحديثات أسعار QTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر QuantumX المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ QTX هي 18,916.36 USD. تابع تحديثات أسعار QTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن QTX

معلومات سعر QTX

ما هو QTX

الموقع الرسمي لـ QTX

اقتصاد توكن QTX

توقعات سعر QTX

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سعر QuantumX (QTX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 QTX إلى USD:

$0.00001893
$0.00001893$0.00001893
+7.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار QuantumX (QTX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:57:29 (UTC+8)

سعر QuantumX اليوم

السعر المباشر لمشروع QuantumX (QTX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل QTX.

يحتل QuantumX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,916.36، مع عرض متداول قدره 999.97M QTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك QTX بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+4.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق QuantumX (QTX)

$ 18.92K
$ 18.92K$ 18.92K

--
----

$ 18.92K
$ 18.92K$ 18.92K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,550.187982
999,965,550.187982 999,965,550.187982

القيمة السوقية الحالية لـ QuantumX هي $ 18.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QTX يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999965550.187982. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.92K.

سجل سعر QuantumX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+8.46%

+4.38%

+4.38%

سجل سعر QuantumX (QTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QuantumX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantumX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantumX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantumX مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+8.46%
30 يوم$ 0-16.89%
60 يوم$ 0-16.65%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار QuantumX

QuantumX (QTX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QTX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرQuantumX (QTX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر QuantumX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر QuantumX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار QTX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار QuantumX.

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نبذة عن QuantumX

على أي شبكة بلوك تشين يعمل QuantumX؟

يعمل QuantumX على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ QTX؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة 8.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها QuantumX؟

يندرج QuantumX تحت فئة Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة QTX بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ QuantumX؟

تبلغ قيمتها السوقية $18916.36، مما يضع الأصل في المرتبة #8960. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من QTX؟

هناك 999965550.187982 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ QuantumX اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق QTX حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب QuantumX بين $ و$، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول QuantumX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:57:29 (UTC+8)

تحديثات QuantumX (QTX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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