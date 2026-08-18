سعر QuantumX اليوم

السعر المباشر لمشروع QuantumX (QTX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل QTX.

يحتل QuantumX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,916.36، مع عرض متداول قدره 999.97M QTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك QTX بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و+4.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق QuantumX (QTX)

القيمة السوقية $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,965,550.187982 999,965,550.187982 999,965,550.187982

القيمة السوقية الحالية لـ QuantumX هي $ 18.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QTX يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999965550.187982. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.92K.