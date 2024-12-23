سعر QSTAR (Q*)
سعر QSTAR (Q*) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.03M. يتم تحديث سعر Q* مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QSTAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.73K
- تغيير سعر QSTAR خلال اليوم هو -7.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.60B
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خلال اليوم، كان سعر QSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QSTAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.68%
|30 يوم
|$ 0
|-16.04%
|60 يوم
|$ 0
|+42.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QSTAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
-7.68%
-11.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QStar uniquely combines Artificial General Intelligence (AGI) with meme culture on the Ethereum blockchain, significantly enhancing the utility and engagement of cryptocurrencies. Its robust ecosystem features a wide array of practical applications such as decentralized applications (DApps), advanced bots for user assistance, and tailored services designed to enhance user interaction and satisfaction. By effectively addressing blockchain complexity and integration issues, QStar simplifies the user experience, making it accessible and appealing to a broader audience. The project fosters a dynamic, community-driven environment with secure, multifunctional tools that propel technological advancement and practical utility in everyday cryptocurrency operations, setting a new standard for innovation.
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