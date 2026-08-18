سعر PYSOPS اليوم

السعر المباشر لمشروع PYSOPS (PSYOPS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSYOPS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PSYOPS.

يحتل PYSOPS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,259.97، مع عرض متداول قدره 603.74M PSYOPS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSYOPS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PSYOPS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PYSOPS (PSYOPS)

القيمة السوقية $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K إمداد دورة التداول 603.74M 603.74M 603.74M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PYSOPS هي $ 17.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PSYOPS يبلغ 603.74M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.59K.