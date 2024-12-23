سعر PYRATE (PYRATE)
سعر PYRATE (PYRATE) المباشر لليوم هو USD 0.00108918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر PYRATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PYRATE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.00K
- تغيير سعر PYRATE خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.14M
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خلال اليوم، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ +0.0009473687 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.32%
|30 يوم
|$ +0.0009473687
|+86.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PYRATE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-0.32%
-24.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better.
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