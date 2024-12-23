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سعر PYRATE (PYRATE) المباشر لليوم هو USD 0.00108918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر PYRATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PYRATE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.00K - تغيير سعر PYRATE خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.14M

أداء سعر PYRATE (PYRATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ +0.0009473687 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PYRATE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.32% 30 يوم $ +0.0009473687 +86.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PYRATE (PYRATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PYRATE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106702$ 0.00106702 $ 0.00106702 24 ساعة مرتفع $ 0.00128417$ 0.00128417 $ 0.00128417 عالية طوال الوقت $ 0.00300267$ 0.00300267 $ 0.00300267 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) -24.50%

معلومات سوق PYRATE (PYRATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: