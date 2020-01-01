توكنوميكس PYRATE (PYRATE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PYRATE (PYRATE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PYRATE (PYRATE) $PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better. الموقع الرسمي: https://pyrate.fun اشتر PYRATE الآن!

توكنوميكس PYRATE (PYRATE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PYRATE (PYRATE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 221.69K $ 221.69K $ 221.69K إجمالي العرض: $ 983.89M $ 983.89M $ 983.89M العرض المتداول: $ 983.89M $ 983.89M $ 983.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 221.69K $ 221.69K $ 221.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00300267 $ 0.00300267 $ 0.00300267 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00019092 $ 0.00019092 $ 0.00019092 السعر الحالي: $ 0.00022702 $ 0.00022702 $ 0.00022702 معرفة المزيد عن سعر PYRATE (PYRATE)

توكنوميكس PYRATE (PYRATE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PYRATE (PYRATE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PYRATE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PYRATE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PYRATE، استكشف السعر المباشر لتوكن PYRATE!

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