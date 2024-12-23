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سعر Project WITH (WIKEN) المباشر لليوم هو USD 0.00620847 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M . يتم تحديث سعر WIKEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project WITH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 386.78K - تغيير سعر Project WITH خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05B

أداء سعر Project WITH (WIKEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.0004900003 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.0005548000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.001126240104559044 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ -0.0004900003 -7.89% 60 يوم $ -0.0005548000 -8.93% 90 يوم $ -0.001126240104559044 -15.35%

تحليل سعر Project WITH (WIKEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project WITH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00597653$ 0.00597653 $ 0.00597653 24 ساعة مرتفع $ 0.00635052$ 0.00635052 $ 0.00635052 عالية طوال الوقت $ 0.116517$ 0.116517 $ 0.116517 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -16.32%

معلومات سوق Project WITH (WIKEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: