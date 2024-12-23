سعر Project WITH (WIKEN)
سعر Project WITH (WIKEN) المباشر لليوم هو USD 0.00620847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.56M. يتم تحديث سعر WIKEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project WITH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 386.78K
- تغيير سعر Project WITH خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.05B
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خلال اليوم، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.0004900003 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.0005548000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project WITH مقابل USD هو $ -0.001126240104559044 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.67%
|30 يوم
|$ -0.0004900003
|-7.89%
|60 يوم
|$ -0.0005548000
|-8.93%
|90 يوم
|$ -0.001126240104559044
|-15.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project WITH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.67%
-16.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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