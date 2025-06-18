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سعر Project Rocket (ROCKET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.48K . يتم تحديث سعر ROCKET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Rocket الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Project Rocket خلال اليوم هو -6.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Project Rocket (ROCKET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project Rocket (ROCKET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -6.47% تغير السعر (7 أيام) -31.34%

معلومات سوق Project Rocket (ROCKET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: