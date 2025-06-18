سعر Project Rocket (ROCKET)
سعر Project Rocket (ROCKET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.48K. يتم تحديث سعر ROCKET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project Rocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Project Rocket خلال اليوم هو -6.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Rocket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Rocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-6.47%
-31.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.
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