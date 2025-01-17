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سعر Project Plutus (PPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.01769074 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.61M . يتم تحديث سعر PPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project Plutus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40M - تغيير سعر Project Plutus خلال اليوم هو -4.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Project Plutus (PPCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ -0.0008750322170975 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008750322170975 -4.71% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project Plutus (PPCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Plutus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01704207$ 0.01704207 $ 0.01704207 24 ساعة مرتفع $ 0.02505722$ 0.02505722 $ 0.02505722 عالية طوال الوقت $ 0.02505722$ 0.02505722 $ 0.02505722 تغير السعر (1 ساعة) -2.21% تغير السعر (1يوم) -4.71% تغير السعر (7 أيام) +134.36%

معلومات سوق Project Plutus (PPCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: