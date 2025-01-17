سعر Project Plutus (PPCOIN)
سعر Project Plutus (PPCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.01769074. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.61M. يتم تحديث سعر PPCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project Plutus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40M
- تغيير سعر Project Plutus خلال اليوم هو -4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ -0.0008750322170975 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project Plutus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008750322170975
|-4.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project Plutus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.21%
-4.71%
+134.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
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