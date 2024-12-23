سعر Project AEON (AEON)
سعر Project AEON (AEON) المباشر لليوم هو USD 0.00031152. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 311.20K. يتم تحديث سعر AEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Project AEON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.77K
- تغيير سعر Project AEON خلال اليوم هو -10.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M
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خلال اليوم، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ -0.0002489261 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.52%
|30 يوم
|$ -0.0002489261
|-79.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Project AEON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-10.52%
-27.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.
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