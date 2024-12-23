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سعر Project AEON (AEON) المباشر لليوم هو USD 0.00031152 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 311.20K . يتم تحديث سعر AEON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Project AEON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.77K - تغيير سعر Project AEON خلال اليوم هو -10.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M

أداء سعر Project AEON (AEON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ -0.0002489261 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Project AEON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.52% 30 يوم $ -0.0002489261 -79.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Project AEON (AEON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Project AEON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00030957$ 0.00030957 $ 0.00030957 24 ساعة مرتفع $ 0.00035067$ 0.00035067 $ 0.00035067 عالية طوال الوقت $ 0.00436165$ 0.00436165 $ 0.00436165 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -10.52% تغير السعر (7 أيام) -27.25%

معلومات سوق Project AEON (AEON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: