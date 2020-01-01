توكنوميكس Project AEON (AEON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Project AEON (AEON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Project AEON (AEON) Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future. الموقع الرسمي: https://aeonrises.com/ اشتر AEON الآن!

توكنوميكس Project AEON (AEON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Project AEON (AEON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 79.77K $ 79.77K $ 79.77K إجمالي العرض: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M العرض المتداول: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 79.77K $ 79.77K $ 79.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00436165 $ 0.00436165 $ 0.00436165 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Project AEON (AEON)

توكنوميكس Project AEON (AEON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Project AEON (AEON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AEON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AEON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AEON، استكشف السعر المباشر لتوكن AEON!

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