سعر Prisma mkUSD (MKUSD)
سعر Prisma mkUSD (MKUSD) المباشر لليوم هو USD 1.009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر MKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prisma mkUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.63K
- تغيير سعر Prisma mkUSD خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.07M
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خلال اليوم، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ -0.010754386809588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0109945685 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0144664366 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0276515378845781 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.010754386809588
|-1.05%
|30 يوم
|$ +0.0109945685
|+1.09%
|60 يوم
|$ +0.0144664366
|+1.43%
|90 يوم
|$ +0.0276515378845781
|+2.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prisma mkUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-1.05%
+0.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance
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