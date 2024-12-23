احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MKUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MKUSD.

سعر Prisma mkUSD (MKUSD) المباشر لليوم هو USD 1.009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M . يتم تحديث سعر MKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prisma mkUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.63K - تغيير سعر Prisma mkUSD خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.07M

أداء سعر Prisma mkUSD (MKUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ -0.010754386809588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0109945685 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0144664366 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0276515378845781 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.010754386809588 -1.05% 30 يوم $ +0.0109945685 +1.09% 60 يوم $ +0.0144664366 +1.43% 90 يوم $ +0.0276515378845781 +2.82%

تحليل سعر Prisma mkUSD (MKUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prisma mkUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997208$ 0.997208 $ 0.997208 24 ساعة مرتفع $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 عالية طوال الوقت $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) +0.99%

معلومات سوق Prisma mkUSD (MKUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: