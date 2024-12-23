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سعر Prisma mkUSD (MKUSD)

USD

مخطط سعر Prisma mkUSD (MKUSD) المباشر

$1.009
$1.009$1.009
-1.00%(1D)

سعر Prisma mkUSD (MKUSD) لليوم

سعر Prisma mkUSD (MKUSD) المباشر لليوم هو USD 1.009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر MKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prisma mkUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.63K
- تغيير سعر Prisma mkUSD خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.07M

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أداء سعر Prisma mkUSD (MKUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ -0.010754386809588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0109945685 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0144664366 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prisma mkUSD مقابل USD هو $ +0.0276515378845781 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.010754386809588-1.05%
30 يوم$ +0.0109945685+1.09%
60 يوم$ +0.0144664366+1.43%
90 يوم$ +0.0276515378845781+2.82%

تحليل سعر Prisma mkUSD (MKUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prisma mkUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.997208
$ 0.997208$ 0.997208

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

-0.25%

-1.05%

+0.99%

معلومات سوق Prisma mkUSD (MKUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 270.63K
$ 270.63K$ 270.63K

2.07M
2.07M 2.07M

ما هو Prisma mkUSD ( MKUSD )

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

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المصدر Prisma mkUSD (MKUSD)

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