سعر POSTHUMAN (PHMN)
سعر POSTHUMAN (PHMN) المباشر لليوم هو USD 5.31. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.67K. يتم تحديث سعر PHMN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POSTHUMAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 645.49
- تغيير سعر POSTHUMAN خلال اليوم هو -2.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.19K
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خلال اليوم، كان سعر POSTHUMAN مقابل USD هو $ -0.155708843384399 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POSTHUMAN مقابل USD هو $ -2.5227496710 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POSTHUMAN مقابل USD هو $ -2.0704836960 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POSTHUMAN مقابل USD هو $ -5.917549723158397 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.155708843384399
|-2.85%
|30 يوم
|$ -2.5227496710
|-47.50%
|60 يوم
|$ -2.0704836960
|-38.99%
|90 يوم
|$ -5.917549723158397
|-52.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر POSTHUMAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-2.85%
-11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg
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