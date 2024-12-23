سعر Poseidon (PSDN)
سعر Poseidon (PSDN) المباشر لليوم هو USD 1.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 386.86K. يتم تحديث سعر PSDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poseidon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.13
- تغيير سعر Poseidon خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 243.14K
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خلال اليوم، كان سعر Poseidon مقابل USD هو $ -0.011380840760375 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poseidon مقابل USD هو $ +0.1874673600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poseidon مقابل USD هو $ +0.1413370080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poseidon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.011380840760375
|-0.71%
|30 يوم
|$ +0.1874673600
|+11.79%
|60 يوم
|$ +0.1413370080
|+8.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poseidon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.71%
-18.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Poseidon is the H2O Governance token. H2O Protocol is governed by everyone who holds the PSDN token, Holders manage and ensure stability of the protocol.
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