سعر PolyDoge اليوم

السعر المباشر لمشروع PolyDoge (POLYDOGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLYDOGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POLYDOGE.

يحتل PolyDoge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 185,805، مع عرض متداول قدره 853.85T POLYDOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLYDOGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POLYDOGE بمقدار +0.51% خلال الساعة الماضية و-5.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PolyDoge (POLYDOGE)

القيمة السوقية $ 185.81K$ 185.81K $ 185.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 185.81K$ 185.81K $ 185.81K إمداد دورة التداول 853.85T 853.85T 853.85T إجمالي العرض 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

القيمة السوقية الحالية لـ PolyDoge هي $ 185.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POLYDOGE يبلغ 853.85T، مع إجمالي عرض 853638681979452.5. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 185.81K.