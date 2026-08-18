سعر Polker اليوم

السعر المباشر لمشروع Polker (PKR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PKR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PKR.

يحتل Polker حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,297، مع عرض متداول قدره 702.73M PKR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PKR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.561223، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PKR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Polker (PKR)

القيمة السوقية $ 21.30K$ 21.30K $ 21.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K إمداد دورة التداول 702.73M 702.73M 702.73M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Polker هي $ 21.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PKR يبلغ 702.73M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.31K.