سعر PLUTO (PLUTO)
سعر PLUTO (PLUTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.61K. يتم تحديث سعر PLUTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PLUTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر PLUTO خلال اليوم هو -39.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر PLUTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PLUTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PLUTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PLUTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-39.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PLUTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-39.41%
-97.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat.
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