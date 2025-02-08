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سعر PLATH ($PLATH) المباشر لليوم هو USD 0.00114598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر $PLATH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PLATH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.27K - تغيير سعر PLATH خلال اليوم هو +6.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.89M

أداء سعر PLATH ($PLATH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PLATH ($PLATH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PLATH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100172$ 0.00100172 $ 0.00100172 24 ساعة مرتفع $ 0.0013243$ 0.0013243 $ 0.0013243 عالية طوال الوقت $ 0.0013243$ 0.0013243 $ 0.0013243 تغير السعر (1 ساعة) -1.90% تغير السعر (1يوم) +6.75% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PLATH ($PLATH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: