سعر PLATH ($PLATH)
سعر PLATH ($PLATH) المباشر لليوم هو USD 0.00114598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر $PLATH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PLATH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.27K
- تغيير سعر PLATH خلال اليوم هو +6.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.89M
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خلال اليوم، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PLATH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PLATH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
+6.75%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.
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