احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLANKTON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLANKTON.

سعر plankton (PLANKTON) المباشر لليوم هو USD 0.00002775 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.75K . يتم تحديث سعر PLANKTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق plankton الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.73 - تغيير سعر plankton خلال اليوم هو -2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر plankton (PLANKTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ -0.0000261248 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.68% 30 يوم $ -0.0000261248 -94.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر plankton (PLANKTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر plankton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002765$ 0.00002765 $ 0.00002765 24 ساعة مرتفع $ 0.00002934$ 0.00002934 $ 0.00002934 عالية طوال الوقت $ 0.00381571$ 0.00381571 $ 0.00381571 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -39.88%

معلومات سوق plankton (PLANKTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: