سعر plankton (PLANKTON)
سعر plankton (PLANKTON) المباشر لليوم هو USD 0.00002775. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.75K. يتم تحديث سعر PLANKTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق plankton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.73
- تغيير سعر plankton خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLANKTON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLANKTON.
خلال اليوم، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ -0.0000261248 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر plankton مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.68%
|30 يوم
|$ -0.0000261248
|-94.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر plankton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-2.68%
-39.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PLANKTON إلى AUD
A$0.000044955
|1 PLANKTON إلى GBP
￡0.0000224775
|1 PLANKTON إلى EUR
€0.0000269175
|1 PLANKTON إلى USD
$0.00002775
|1 PLANKTON إلى MYR
RM0.0001245975
|1 PLANKTON إلى TRY
₺0.00098235
|1 PLANKTON إلى JPY
¥0.0043753425
|1 PLANKTON إلى RUB
₽0.0028202325
|1 PLANKTON إلى INR
₹0.0023912175
|1 PLANKTON إلى IDR
Rp0.45491796
|1 PLANKTON إلى PHP
₱0.00163725
|1 PLANKTON إلى EGP
￡E.0.001401375
|1 PLANKTON إلى BRL
R$0.00016983
|1 PLANKTON إلى CAD
C$0.00003996
|1 PLANKTON إلى BDT
৳0.0034002075
|1 PLANKTON إلى NGN
₦0.0432242325
|1 PLANKTON إلى UAH
₴0.0011785425
|1 PLANKTON إلى VES
Bs0.00147075
|1 PLANKTON إلى PKR
Rs0.00776223
|1 PLANKTON إلى KZT
₸0.014713605
|1 PLANKTON إلى THB
฿0.00096237
|1 PLANKTON إلى TWD
NT$0.0009188025
|1 PLANKTON إلى CHF
Fr0.0000252525
|1 PLANKTON إلى HKD
HK$0.000215895
|1 PLANKTON إلى MAD
.د.م0.0002799975