سعر Pipe Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Pipe Network (PIPE) اليوم هو $ 0.02034924، مع تغير بنسبة 25.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPE الحالي إلى USD هو $ 0.02034924 لكل PIPE.

يحتل Pipe Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,034,924، مع عرض متداول قدره 100.00M PIPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPE بين $ 0.01448349 (أدنى) و$ 0.02572627 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.282006، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00902284.

على المدى القصير، تحرك PIPE بمقدار +3.92% خلال الساعة الماضية و+64.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 495.82K.

معلومات سوق Pipe Network (PIPE)

القيمة السوقية $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M الحجم (24 ساعة) $ 495.82K$ 495.82K $ 495.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.35M$ 20.35M $ 20.35M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pipe Network هي $ 2.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 495.82K. العرض المتداول لـ PIPE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.35M.