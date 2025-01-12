سعر PhoenixDAO (PHNX)
سعر PhoenixDAO (PHNX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.14K. يتم تحديث سعر PHNX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PhoenixDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.88
- تغيير سعر PhoenixDAO خلال اليوم هو -53.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.90M
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خلال اليوم، كان سعر PhoenixDAO مقابل USD هو $ -0.000333614693955612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PhoenixDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PhoenixDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PhoenixDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000333614693955612
|-53.34%
|30 يوم
|$ 0
|-13.88%
|60 يوم
|$ 0
|+43.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PhoenixDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.45%
-53.34%
-56.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace
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