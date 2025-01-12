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سعر Phicoin (PHI) المباشر لليوم هو USD 0.02007227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M . يتم تحديث سعر PHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Phicoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.57K - تغيير سعر Phicoin خلال اليوم هو -20.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 210.84M

أداء سعر Phicoin (PHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ -0.00512620717660222 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ -0.0002421137 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00512620717660222 -20.34% 30 يوم $ -0.0002421137 -1.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Phicoin (PHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Phicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02008567$ 0.02008567 $ 0.02008567 24 ساعة مرتفع $ 0.02525525$ 0.02525525 $ 0.02525525 عالية طوال الوقت $ 0.02679996$ 0.02679996 $ 0.02679996 تغير السعر (1 ساعة) -11.66% تغير السعر (1يوم) -20.34% تغير السعر (7 أيام) +11.61%

معلومات سوق Phicoin (PHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: