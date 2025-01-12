سعر Phicoin (PHI)
سعر Phicoin (PHI) المباشر لليوم هو USD 0.02007227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M. يتم تحديث سعر PHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Phicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.57K
- تغيير سعر Phicoin خلال اليوم هو -20.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 210.84M
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خلال اليوم، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ -0.00512620717660222 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ -0.0002421137 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Phicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00512620717660222
|-20.34%
|30 يوم
|$ -0.0002421137
|-1.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Phicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-11.66%
-20.34%
+11.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.
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A$0.0325170774
|1 PHI إلى GBP
￡0.0162585387
|1 PHI إلى EUR
€0.0194701019
|1 PHI إلى USD
$0.02007227
|1 PHI إلى MYR
RM0.0901244923
|1 PHI إلى TRY
₺0.710558358
|1 PHI إلى JPY
¥3.1647948109
|1 PHI إلى RUB
₽2.0399448001
|1 PHI إلى INR
₹1.7296275059
|1 PHI إلى IDR
Rp329.0535539088
|1 PHI إلى PHP
₱1.18426393
|1 PHI إلى EGP
￡E.1.013649635
|1 PHI إلى BRL
R$0.1228422924
|1 PHI إلى CAD
C$0.0289040688
|1 PHI إلى BDT
৳2.4594552431
|1 PHI إلى NGN
₦31.2651699201
|1 PHI إلى UAH
₴0.8524693069
|1 PHI إلى VES
Bs1.06383031
|1 PHI إلى PKR
Rs5.6146153644
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₸10.6427189994
|1 PHI إلى THB
฿0.6961063236
|1 PHI إلى TWD
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|1 PHI إلى CHF
Fr0.0182657657
|1 PHI إلى HKD
HK$0.1561622606
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