سعر PHDKitty (PHDKITTY)
سعر PHDKitty (PHDKITTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.22K. يتم تحديث سعر PHDKITTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PHDKitty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PHDKitty خلال اليوم هو -23.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر PHDKitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PHDKitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PHDKitty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PHDKitty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PHDKitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-23.03%
+13.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PHDKitty is a Solana-based token created by the viral TikTok account @phdkitty, which has earned over 40 million views and 500,000+ followers. The account makes financial and economic education fun and accessible, especially for kids, through short, humorous videos. By combining various different humors, memes, and practical knowledge, PHDKitty is helping redefine what it means to “learn” without stress.
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