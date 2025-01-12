سعر Pelican (PELICAN)
سعر Pelican (PELICAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.56K. يتم تحديث سعر PELICAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pelican الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 213.76
- تغيير سعر Pelican خلال اليوم هو -2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Pelican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pelican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pelican مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pelican مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pelican: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.96%
-32.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.
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