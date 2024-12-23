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سعر Peace Frog (PFROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.67K . يتم تحديث سعر PFROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Peace Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 393.63 - تغيير سعر Peace Frog خلال اليوم هو +3.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Peace Frog (PFROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Peace Frog (PFROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Peace Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.17% تغير السعر (1يوم) +3.40% تغير السعر (7 أيام) -24.13%

معلومات سوق Peace Frog (PFROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: