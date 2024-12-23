سعر Peace Frog (PFROG)
سعر Peace Frog (PFROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 88.67K. يتم تحديث سعر PFROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Peace Frog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 393.63
- تغيير سعر Peace Frog خلال اليوم هو +3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Peace Frog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Peace Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.17%
+3.40%
-24.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.
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