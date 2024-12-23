سعر Pakcoin (PAK)
سعر Pakcoin (PAK) المباشر لليوم هو USD 0.01252057. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر PAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pakcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.73K
- تغيير سعر Pakcoin خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.23M
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خلال اليوم، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ -0.0003292983432277 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0024689236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0180820531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0103336253165915923 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003292983432277
|-2.56%
|30 يوم
|$ +0.0024689236
|+19.72%
|60 يوم
|$ +0.0180820531
|+144.42%
|90 يوم
|$ +0.0103336253165915923
|+472.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pakcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-2.56%
+4.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pakistan Coin (Pakcoin) is crypto currency for Pakistani people. A currency for the people by the people.
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