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سعر Pakcoin (PAK) المباشر لليوم هو USD 0.01252057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر PAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pakcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.73K - تغيير سعر Pakcoin خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 82.23M

أداء سعر Pakcoin (PAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ -0.0003292983432277 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0024689236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0180820531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pakcoin مقابل USD هو $ +0.0103336253165915923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003292983432277 -2.56% 30 يوم $ +0.0024689236 +19.72% 60 يوم $ +0.0180820531 +144.42% 90 يوم $ +0.0103336253165915923 +472.51%

تحليل سعر Pakcoin (PAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pakcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01241663$ 0.01241663 $ 0.01241663 24 ساعة مرتفع $ 0.01290628$ 0.01290628 $ 0.01290628 عالية طوال الوقت $ 0.0483417$ 0.0483417 $ 0.0483417 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) +4.73%

معلومات سوق Pakcoin (PAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: