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سعر Ormeus Ecosystem (ECO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.90K . يتم تحديث سعر ECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ormeus Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.19 - تغيير سعر Ormeus Ecosystem خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.52B

أداء سعر Ormeus Ecosystem (ECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ormeus Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ormeus Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ormeus Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ormeus Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.53% 30 يوم $ 0 +6.80% 60 يوم $ 0 +21.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ormeus Ecosystem (ECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ormeus Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) +1.55%

معلومات سوق Ormeus Ecosystem (ECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: