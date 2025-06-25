سعر ORCA (ORCAI)
سعر ORCA (ORCAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 953.62K. يتم تحديث سعر ORCAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORCA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ORCA خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-1.32%
-22.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation
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