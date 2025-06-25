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سعر ORCA (ORCAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 953.62K . يتم تحديث سعر ORCAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORCA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ORCA خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر ORCA (ORCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORCA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ORCA (ORCAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0010536$ 0.0010536 $ 0.0010536 عالية طوال الوقت $ 0.0016782$ 0.0016782 $ 0.0016782 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -22.99%

معلومات سوق ORCA (ORCAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: