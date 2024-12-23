سعر OpMentis (OPM)
سعر OpMentis (OPM) المباشر لليوم هو USD 0.0332593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M. يتم تحديث سعر OPM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpMentis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.97K
- تغيير سعر OpMentis خلال اليوم هو -17.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.50M
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خلال اليوم، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ -0.00702348074317205 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00702348074317205
|-17.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpMentis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-17.43%
-33.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives.
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