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سعر OpMentis (OPM) المباشر لليوم هو USD 0.0332593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر OPM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpMentis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.97K - تغيير سعر OpMentis خلال اليوم هو -17.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.50M

أداء سعر OpMentis (OPM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ -0.00702348074317205 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpMentis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00702348074317205 -17.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OpMentis (OPM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpMentis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03090549$ 0.03090549 $ 0.03090549 24 ساعة مرتفع $ 0.04048206$ 0.04048206 $ 0.04048206 عالية طوال الوقت $ 0.075756$ 0.075756 $ 0.075756 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -17.43% تغير السعر (7 أيام) -33.64%

معلومات سوق OpMentis (OPM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: