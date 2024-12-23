سعر OKANE (OKANE)
سعر OKANE (OKANE) المباشر لليوم هو USD 0.00292712. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.71K. يتم تحديث سعر OKANE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OKANE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77K
- تغيير سعر OKANE خلال اليوم هو +6.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر OKANE مقابل USD هو $ +0.00017133 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OKANE مقابل USD هو $ -0.0023727913 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OKANE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OKANE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017133
|+6.22%
|30 يوم
|$ -0.0023727913
|-81.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OKANE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.77%
+6.22%
-52.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails! Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious. Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.
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