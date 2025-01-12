سعر Odie (ODIE)
سعر Odie (ODIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.67K. يتم تحديث سعر ODIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Odie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 995.56
- تغيير سعر Odie خلال اليوم هو -0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.92M
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خلال اليوم، كان سعر Odie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Odie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Odie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Odie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-8.56%
|60 يوم
|$ 0
|-60.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Odie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.23%
-12.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too!
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